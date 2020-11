’Economie boven moraliteit’

Hij heeft gelijk maar de realiteit is dat de EU nog altijd bereid is om zaken te doen met Iran, het WK-voetbal in Qatar zonder noemenswaardig protest doorgang vindt, en landen waar de bevolking met gevaar voor eigen leven opkomt voor hun democratische rechten, zoals Wit-Rusland en Polen, niet hoeven te rekenen op noemenswaardige actie vanuit Europa. Terwijl een ander Europees beleid zoveel verschil zou kunnen betekenen in de wereld. Kennelijk zijn de economische en geopolitieke belangen nog altijd groter.

M. van Zeist, Apeldoorn