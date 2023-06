Uitslag Stelling: ’Asielcrisis onhoudbaar’

Een stemmer vindt dat de douane en de Koninklijke Marechaussee weer terug moeten komen voor grenscontroles. Een andere respondent meent: ,,Dit had allang gemoeten. We hebben geen idee wie er nu het land binnenkomen.” Een deelnemer vraagt zich af: ,,Wat is het doel van die controles? Ook echt mensen terugsturen, of een buskaartje geven naar Ter Apel zodat ze toch mogen blijven?

Met grenscontroles zouden illegale immigranten eerder opgespoord en uitgezet kunnen worden. Een meerderheid van de respondenten denkt dat dit klopt. Een van hen stelt: ,,Dit zou kunnen helpen, maar het voorkomt de aanzuigende werking van Nederland niet.” Iemand pleit er ook voor het controleren van auto’s op andere zaken dan mensen en voor ouderwetse douaneposten. ,,En dan niet alleen op de snelwegen, maar ook op binnenwegen.”

De meesten geloven wel in een afschrikwekkende werking van grenscontroles. Een voorstander vindt: ,,Iedere auto aanhouden en de inzittenden papieren laten zien. Jammer dan van het vrije reizen en de files. Dan maar niet gastvrij.”

Nederland valt onder het Schengenverdrag. Volgens ’Schengen’ mogen structurele controles eigenlijk niet. Iemand merkt op: ,,Die controleregels van Schengen zijn nu een lachertje. Tel daar het verbod bij op op etnisch profileren en je staat bij de grens met lege handen. Dat moet echt anders.” Bijna alle deelnemers vinden dat Nederland deze regels moet oprekken. Een criticus meent: ,,Andere landen doen dit ook, dus waarom zouden wij het niet doen? Wat Nederland doet is asielzoekers financieren om rechtszaken aan te spannen als wij de regels niet oprekken.”

Een ander onderwerp waarover het kabinet praat, is het niet meer automatisch verlengen van verblijfsvergunningen na 5 jaar. Ook dit vinden bijna alle deelnemers een goed idee. Een van hen wil daaraan toevoegen: ,,Geen werk, geen verblijfsvergunning.” Een andere respondent vindt: ,,Zo kun je tenminste bij wangedrag statushouders alsnog uitzetten.”

CDA en VVD willen dit soort maatregelen om de asielinstroom te beperken. D66 en CU zijn hiertegen. De meesten denken dat CDA en VVD aan het langste eind gaan trekken bij dit vraagstuk. Maar een ander reageert: ,,Dit gebruikt de VVD alleen maar om kiezers gunstig te stemmen, maar uiteindelijk gaan ze toch D66 haar zin geven.” Een weer een ander vindt het tijd worden dat ’het kabinet eens een keer een andere wind laat waaien. De instroom van asielzoekers wordt onhoudbaar’.

Bijna niemand gelooft dat de partijen in kabinet eruit gaat komen met het asielvraagstuk. „Het kabinet gaat hier niet meer uitkomen. Zoals het kabinet nergens meer uitkomt. Maar Rutte blijft gewoon zitten”, klinkt het.

De meesten vinden dat het migratievraagstuk Europees geregeld moet worden. Oud-minister Kamp zinspeelde echter op een Nexit als het migratievraagstuk niet tot een oplossing komt. Veruit de meeste stemmers vinden dit een goed idee.

Vrijwel niemand vertrouwet erop dat het kabinet de asielcrisis kan beteugelen.