’Illegalenproject Amsterdam geldverspilling’

De weggegooide 3,3 miljoen ligt overigens veel hoger als je de totale kosten voor de opvang, begeleiding en vertier voor illegalen bij elkaar optelt. Zo werd in 2019 voor ruim 9 miljoen (!) euro aan subsidie overgemaakt aan verenigingen voor het begeleiden van illegalen.

Daarnaast worden, verspreid over de stad Amsterdam, in diverse panden honderden ’ongedocumenteerden’ opgevangen. Wat een verschrikkelijke geldverspilling. Dit geld had beter aan de zorg besteed kunnen worden.

Wat je ook verzint, vrijwillig vertrekken ze niet en ze lachen in hun vuistje om zoveel domheid.

Mevr. Brugman, Lelystad