Brief 3 ’Fiscus overtrad wet niet’

Dat is heel wat anders dan de wet overtreden. Aanvragen zijn ingediend via malafide bureaus en aanvragers hebben zelf fouten gemaakt. Over de malafiede organisaties hoor je niets, dat is zeer vreemd. Ik doe al 50 jaar belastingaangifte, de eerste jaren door een adviseur, de laatste jaren zelf. Ik heb enige keren een forse aanvaring gehad met de dienst en tot mijn spijt moet ik toegeven dat de basis van het probleem bij mij lag. Mijn adviseur maakte ook wel eens een foutje, maar daar ben je zelf aansprakelijk voor.

Wat er nu aan de hand is, schetst een verkeerd beeld; als barbertje moet hangen dan is het de Tweede Kamer als onze controleur, de Belastingdienst of de aanvrager. Volgens mij alle drie. Er zijn een paar miljoen aanvragers waar je niets over hoort en tevreden zijn, waarom altijd die negativiteit? Zijn er problemen, dan kan een aanvrager kosteloos naar de wetswinkel, die doen prima werk.

J.J. van Soest, Strijen

