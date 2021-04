Paringsdans Kaag en Rutte zet kiezer in kou

Hoe luidde de slogan van D66 in de campagne ook alweer? ’D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen.’ Natuurlijk was die kreet niet voor Haagse verhoudingen bedoeld. Maar met de kennis van nu, nog geen maand na de verkiezingen, klinkt de belofte niemand te laten vallen vals. Duidelijk werd dat D66-leider Kaag vooral een destabiliserende factor is, in een formatie in crisistijd waar stabiliteit, solidariteit en vertrouwensherstel boven alles moeten gaan. Kaag laat juist anderen vallen of bungelen ter eigen glorie. Zo laat je uiteindelijk ook de kiezer vallen.