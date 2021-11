Premium Het beste van De Telegraaf

Denk probeert een politieke agenda te forceren

De politieke partij Denk probeert de hoofddoek er bij handhavers in uniform door te drukken. In drie grote steden zijn voorstellen gedaan om toezichthouders, zogeheten boa’s, toe te staan de islamitische uiting in uniform te dragen. Gemeenteraden buigen mee. Het dragen van een hoofddoek door boa’s zou beter passen in het streven naar ’diversiteit en inclusiviteit’.