Brief 2: ’Welke poppetjes gaan beleid invullen?’

Reinier van Zutphen, onze Nationale Ombudsman, geeft in De Telegraaf (14/12) duidelijk aan waardoor het vertrouwen in de politiek vrijwel nihil is. Het wordt mijns inziens bijzonder belangrijk welke poppetjes straks invulling aan het beleid geven. Kunnen we ons vertrouwen aan hen geven? En kan de goedlachse Rutte op tegen de sluwe, berekende Kaag?

Bovendien denk ik dat het ondermijnde vertrouwen mede komt door de EU. Telkens weer voelen we ons geknecht door deze elite, ’onze’ Timmermans/Samsom en Knot voorop. Zij staan voor beleid waarvan we inmiddels allen beseffen dat het ’ons’ veel geld gaat kosten zonder dat er oplossingen komen. Ik ben heel benieuwd naar de nabije toekomst Ik wil er graag positief in staan, maar…..

Kees Rakers, Hoofddorp

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: