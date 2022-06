’Security slaat door’

Na 2,5 uur in de rij op Schiphol kwamen we bij de altijd alerte security. Ik liep te snel door de scan; terug. Twee man kwam kijken of ik het deze keer wel goed deed. Daarna werd mijn potje pindakaas uitgebreid aan een drugstest onderworpen. Mijn kleindochter van 11 jaar werd gefouilleerd. In haar rugzak had ze spelletjes meegenomen voor tijdens de vlucht. Ook deze werden gecontroleerd. Werkdruk? Beter is: maak je niet druk!

Elly van Wissen, Noordwijk