’De goeden worden gedupeerd’

Al acht maanden lang zijn er veel zaken die netjes alle maatregelen naleven. Veel zaken die de komende weken hun beste weken zullen draaien. Gaat dit kabinet deze financiële strop nu vergoeden?

Slagers, groenteboeren, kappers , schoonheidsalons en meer van dit soort zaken houden al maandenlang een streng deurbeleid! Met max 5 klanten of minder in een zaak. Hoeveel bewegingen geeft dit? Om deze zaken nu op één hoop te gooien met de grote boosdoeners is een klap in hun gezicht.

Het kabinet weet niet het kaf van het koren te scheiden. Opnieuw worden de goeden gedupeerd, volkomen onnodig. Als de horeca maar 2,6% van de besmettingen zou veroorzaken, hoe laag moet dan wel niet het cijfer zijn van bovenstaande zaken, als er al een cijfer aan te geven is?

Volkomen doorgeslagen en een mes in de rug van al die mkb’ers die al maandenlang geen besmetting veroorzaken. Het zijn geen supermarkten, Ikea’s of bouwmarkten.

H. Deugd