’Genderplan Van Engelshoven onuitvoerbaar’

In haar handreiking voor ’diversiteit’ en ’inclusie’ staan zoveel onuitvoerbare en nutteloze plannen dat een grote mislukking op de loer ligt. Achilleshiel van dit alles is vooral de, mede door de EU opgelegde, grote mate van dwang. Zo moet de etniciteit worden geturfd op universiteiten en is er activisme nodig om Nederland divers te maken.

Daarnaast moet er volgens Van Engelshoven voor een intersectionele benadering worden gekozen. Dit betekent dat iemands identiteit, zoals etniciteit, nationaliteit en sociale klasse moet worden meegewogen om te bepalen hoe ongelijk de positie van deze persoon is. Wie er nog chocola van kan maken moet het maar zeggen. Dat activeren van diversiteit is natuurlijk ontstaan door het geklaag van minderheden dat zij op basis van hun afkomst geen kansen krijgen. Oud-Kamervoorzitter Arib en de uitermate competente Marokkaanse supermarktmanager bij mij om de hoek bewijzen echter het tegendeel. Je komt er zeker wel, als je er maar iets voor doet of iets kan. Dan heb je de werkelijk belachelijke kulplannetjes van een volledig doorgeslagen minister Van Engelshoven helemaal niet nodig. Dat regel je gewoon zelf, op eigen kracht. Zoals het hoort

Jan Pronk, Beverwijk