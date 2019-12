De Kwestie: ’De jaren ’10 moeten we snel vergeten’

En dat terwijl de nuance toch hoogtij vierde bij de opiniemakers in De Kwestie van deze week. Zeker, Maarten van Rossem kwam tot een wat donkerder conclusie dan Boris van der Ham, maar ook hij startte zijn verhaal met de vaststelling dat in ieder geval de economie in een bevredigend tempo was gegroeid. En Boris van der Ham, die zijn verhaal begon met de verklaring dat het de mensheid nog nooit zo goed is gegaan, constateerde tegelijkertijd dat het systeem van onderwijs, zorg en politie in Nederland danig is verzwakt.

Wel, aan de plusjes in het verhaal gaan onze reageerders straal voorbij, MelanchtonMsc voorop: „Het afgelopen decennium kan worden gekwalificeerd als rampzalig. Falend kabinetsbeleid heeft ertoe geleid dat de overheid steeds minder in staat is haar plicht te vervullen met serviceverlening aan de burgers. Dat is direct zichtbaar in de zorg, veiligheid, inkomen, openbaar vervoer, huisvesting, onderwijs, politie, de mislukte immigratie, de mislukte marktwerking, de verwaarloosde transportinfrastructuur, et cetera.”

"We worden geregeerd door een kippenhok vol onkundige vrouwen, die zo nodig voorrang moeten hebben op mannen"

En dat gaat in de komende tien jaar echt niet beter worden, denkt Willem500, want het „ontbreekt aan een visie op de toekomst. Het huidige CO2-, natuur- en klimaatbeleid mogen dan lijken op een toekomstvisie, het is maar een onderdeeltje van een veel groter probleem dat niet opgelost gaat worden. Dat is de toename van de wereldbevolking met 100 miljoen mensen per jaar. Tegen het jaar 2100 zal de mensheid tegen een muur aanbotsen die niet opzij gaat. Beter één kind per gezin en soms met vakantie vliegen dan twee of meer kinderen en nooit vliegen.”

Bevolkingsgroei, ook in Nederland, wordt dus als een probleem gezien, al is dat in ons land geen gevolg van een geboorteoverschot, maar van immigratie. Gerrie Amsterdam vindt dat de grootste mislukking van de jaren ’10: „Door de enorme instroom van mensen uit andere culturen en gedachtes is Nederland naar de kl*te geholpen. Misdaad overspoelt het eens zo mooie en rustige Nederland. Drugshandel, drugsfabrieken, drugsdoorvoer, moordpartijen, steekpartijen, schietpartijen, fraude, moslimpartijen in de politiek, maffia en noem maar op. De politiek loopt zoals altijd achter de feiten aan en we worden geregeerd door een kippenhok vol onkundige vrouwen, die zo nodig voorrang moeten hebben op mannen. Dit landje wordt mede door de EU naar de kl*te geholpen en we doen daar helemaal niets meer aan.”

Vaste reageerder Frank 1965 betreurt het dat ons systeem heeft gefaald, wat Maarten van Rossem en Boris van der Ham ook zeggen. „Wat dit decennium betreft kan ik concluderen dat:

... democratie een woord zonder betekenis is geworden.

... de uitslag van raadgevend referendum genegeerd werd en het referendum afgeschaft.

... gewelddadige woningovervallen bij bejaarden zijn toegenomen, evenals straatroven op deze weerloze slachtoffers.

... de wachttijd op een woning flink is toegenomen.

... nieuwkomers voorrang krijgen op de woningmarkt.

... er inmiddels enkele aanslagen met terroristisch oogmerk hebben plaatsgevonden.

... de veiligheid op straat enorm is afgenomen.

... afgewezen en illegale vluchtelingen gewoon op straat rondhangen en voor veel overlast zorgen, in plaats van opgesloten worden tot uitzetting.

... aangifte doen ontmoedigd wordt.

... we ineens met een PFAS en stikstofprobleem zitten.

... ons besteedbaar inkomen veranderd is in een besteelbaar inkomen.

... er wel degelijk geld naar Griekenland is gegaan.

... rijken rijker geworden zijn, en de groep armen groter.”

Boris van der Ham

Een aantal reageerders vond het nodig persoonlijk te worden naar onze opiniemakers, maar Edwin V wilde het over de inhoud van het verhaal van Van der Ham hebben: „Het gaat er hier natuurlijk niet om wíe het artikel geschreven heeft, maar om wát er geschreven wordt en dan ben ik het vrijwel volledig eens met Boris van der Ham. Continu wordt hier afgegeven op immigranten en criminelen - sommige politici en media doen hier flink aan mee - maar vergeten wordt dat Nederland een steeds kostbaarder probleem boven het hoofd hangt: de vergrijzing, verandering van de bevolking qua leeftijdssamenstelling. Dat Nederland verworden is tot een klaagland is de afgelopen 10 jaar met name te wijten aan populistische politieke roeptoeters, die de bevolking alleen maar op lopen te jutten. Dus inderdaad, voor 2020, minder klagen en zeuren. Nederland staat niet voor niets op allerlei gerenommeerde internationale ranglijsten als 1 van de beste landen wereldwijd om in te wonen.”

Column

En het verhaal van Van Rossem, die door velen als ’te links’ werd weggezet, kon ook wel op wat bijval rekenen: „Waarom kan de heer Van Rossum niet gewoon een column schrijven in plaats van steeds weer in beeld te verschijnen? Als ik dit stuk lees kan ik alleen maar instemmen met hetgeen hij daarin aanhaalt, waarom dan toch steeds weer in TV programma’s links zitten knorrepotten en zichzelf impopulair zitten maken? Hier somt hij wel de kern van alle problematiek op maar laat hem dit op schrift blijven doen en verder uit beeld blijven!”, zegt Stemmer ’55.

Ook Brouwer02 is fan: „Waarom wordt Van Rossum toch altijd weggezet als links? Want dat is hij volgens mij helemaal niet. Ik keek een week of wat geleden (op YouTube) naar een voordracht die hij eerder gegeven heeft op de TU Enschede. Daarin vertelt hij gewoon voor een grote schare studenten dat hij van mening is dat de opwarming van de aarde grotendeels te wijten is aan het feit dat we in een post-glaciale periode zitten, en dat hij daarom het huidige klimaatbeleid grote onzin vindt. Ik ben dat met hem eens, en het getuigt van lef zoiets gewoon open en eerlijk te ventileren.”

Nepnieuws

Genoeg over de opiniemakers, terug naar de vraag: wat vinden we van het afgelopen decennium? De kortste samenvatting is van Klaas The Boss: „Een aantal sleutelwoorden omtrent dit decennium zegt alles in feite: voedselbank, plucheplakker, loze beloftes, nepnieuws, verwarde mensen, migranten, klimaatneutraaldrammer, energietransitie, eurofiel, gele hesjes, handelsoorlog, brexit, asielgelukszoeker, Rutte en Wiebes, bezuinigingen en nog veel meer...” Doe het er maar mee. Fijne jaarwisseling!