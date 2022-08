Wat bezielt energieminister Rob Jetten?

Premium Het beste van De Telegraaf

Maandag 10 oktober is de deadline. Dan moeten 120 gemeenten hun huidige contract met de Nederlandse dochteronderneming van het Russische gasbedrijf Gazprom hebben opgezegd. Deze dwangmaatregel van energie- en klimaatminister Rob Jetten (D66) is niet alleen uniek in Europa, hij is ook onnodig, extreem duur en werkt honderd procent averechts. In een energiemarkt waar de prijzen door het dak gaan, is de eis van Jetten het laatste wat Nederland nodig heeft.