’Handhaven op coronaregels’

Drommen mensen lopen in overvolle supermarkten en winkels zonder mondkap in de rondte. Dit alles ondanks de nog steeds wettelijk verplichte 1,5 meter afstand en mondkap. Mensen, houdt u aan de regels, winkeleigenaren neem uw maatschappelijke verantwoording en overheden zet u wetsdienaren en boa's eindelijk eens aan het werk. In dit land zijn we heel erg goed in het maken van wetten en regels maar als we niet willen/kunnen handhaven is dit totaal zinloos.

Eric van Veldhoven