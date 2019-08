’Handhaving voor pesters LHBTI’er’

En zeker niet als je daar openlijk voor uit durft te komen. Pesterijen en fysiek geweld zijn - nog steeds - aan de orde van de dag. Makelaars gaan al zover om deze mensen te waarschuwen om niet in een bepaalde wijk te gaan wonen.

Nog vers in het geheugen zit het weggepeste transgenderstel in Heerlen, door voornamelijk Marokkaanse en Antilliaanse jongeren. Maar het zijn van LHBTI-er beperkt zich niet tot de kleur wit, dat komt in alle kleuren en rassen voor.

De hardste schreeuwers zijn vaak zelf anders geaard, maar willen dat op deze manier voor hun omgeving verbloemen. Want stel je voor dat dit uit zou komen, dan hebben ze geen leven meer. Dus meedoen met de meute is dan ook het devies.

Is er dan geen oplossing voor? Je gezonde verstand gebruiken, maar daar schort het nou juist vaak aan bij die lieden. Er zou een begin van handhaving moeten gaan plaats vinden. Zonder aanziens des persoons.

Maar wie moet dat in dit land gaan doen?

Jan Muijs, Tilburg