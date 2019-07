Brief 1: ’Gooi die snotneuzen het zwembad uit’

Deze jongeren van Marokkaanse afkomst menen zich als macho jongetjes van alles te kunnen permitteren. Bij constatering moet dit gedrag onmiddellijk de kop ingedrukt worden. Hard aanpakken. Niet dat softe gedoe van waarschuwen, nog een keer en nog een keer.

Eruit met die snotneuzen. Het is te gek voor woorden dat een bepaalde groep de regels in een zwembad gaat bepalen. Waar zijn die ouders in dit verhaal? De opvoeding is zwaar tekort geschoten en ze moeten zich diep schamen.

Evelien van der Horn

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: