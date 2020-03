’Zomertijd is nergens voor nodig’

Het wordt evengoed wel langer licht en tot hoe laat wil je buiten tafelen? Maar nu ik (slechtziende) eindelijk eind maart de krant des ochtends weer kan lezen, moet ik na dit weekeinde weer een uur wachten of de lampen aandoen net als in de winter. Wat je in de avond wint, verlies je in de ochtend. Het is lood om oud ijzer.

Verder hoop ik dat iedereen deze tijd zomer of winter gezond door komt.

Y.kampschuur

Schagen