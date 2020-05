Brief 1 ’Gooi terrassen open met Pinksteren’

Bij grote drukte worden toegangswegen en parkeerplaatsen afgesloten. Maar er is een andere, goede mogelijkheid om de problemen van Hemelvaartsdag te voorkomen of in ieder geval te verminderen: Gooi met Pinksteren de terrassen open. Bijkomend voordeel is dat dat heel gemakkelijk te controleren is. Daar heb je geen boa’s voor nodig als de uitbaters een flinke boete boven het hoofd hangt als de 1,5 meter niet wordt nageleefd. Een verdubbeling van het aantal toegangswegen naar de stranden zou ook een enorme verbetering zijn.

Henk Baron

