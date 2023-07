Brief 3 ’Verhuizing Passengers Terminal ondoordacht’

Is het een politiek speeltje? Hebben de initiatiefnemers van de motie wel eens bedacht dat hier enorme kosten aan vastzitten? Het verdienmodel op zich van de terminal en alle contracten met scheepsmaatschappijen, de rechtszaken die nu ongetwijfeld worden aangespannen. Hoe (on)betrouwbaar is de overheid eigenlijk als zakenpartner? Om toerisme geeft men al lang niet meer natuurlijk; de tijd waarin toerisme bevorderd moest worden, is men vergeten.

Peter Kilsdonk, Amsterdam

