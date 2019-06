’Schoenmaker blijf bij je leest’

Bij de overheid kan dit allemaal. In het gewone leven is het andere koek en moet men een opleiding o.i.d. hebben. In ieder geval kennis. Laten we eens beginnen met in de Eerste en in de Tweede kamer het benoemen van mensen die echt kennis en kunde hebben van hetgene ze vertegenwoordigen!

A.E. Toornstra, Franeker