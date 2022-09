’Veel onduidelijkheid over klimaatdoelen’

Hoe verhouden economie en klimaat zich tot elkaar? Economische groei is altijd slecht voor het klimaat. De mens is het grootste risico, hoe zorgen we voor krimp van de bevolking? De rijkste mensen hebben een groter aandeel in de klimaatverslechtering. Hoe zorgen we dat rijken betalen en niet de armen? En wat betekent consuminderen? Betekent dat dat de armen op energie en voedsel moeten besparen of dat rijken afstand doen van een stukje welvaart? Pas als er overeenstemming over de antwoorden op die vragen is kunnen wereldwijd klimaatdoelen worden geformuleerd. Nu worden er ten koste van de armen en de middenklasse allerlei doelen nagestreefd die niet gehaald kunnen worden met als gevolg dat die doelen naar boven toe worden bijgesteld. Een neerwaartse spiraal. En het klimaat wereldwijd schiet er niets mee op.

B. van Dam