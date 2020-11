Hoe om te gaan met planeetgenoten leermoment na coronacrisis

’Mensen gaan niet minder vliegen na Covid-19.’ En dat was nieuws. Het staat meestal in de top drie van wat mensen zeggen over wat ze na de crisis weer willen doen: veel knuffelen, een terrasje pakken en op vakantie gaan. Vakantie het liefst ver weg van dit dichtbevolkte land. En ik moet toegeven. Bij mij wordt het een top vier omdat ik ook filmen in mijn rijtje heb, maar ik stap zodra het weer verantwoord is in het vliegtuig.