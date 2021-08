’Boycot WK beste signaal’

Bekijk ook: Afghaanse jongeren kunnen vrouwen niet tegen Taliban beschermen

In zijn column beschrijft de altijd goed geinformeerde Leon de Winter de (toekomstige) situatie in Afganistan. We moeten ons geen rad voor de ogen laten draaien; het is bij islamisten geoorloofd te liegen tegen ’ongelovigen’. In dat kader moeten we ook kijken naar een land als Qatar. I.v.m. hun belangen beminnelijk naar het Westen, maar tegelijkertijd de Taliban, die een afkeer hebben van het Westen, op vele fronten steunend…

Het zou de EU sieren nu eens als een blok te opereren: trek alle Europese landen terug m.b.t. deelname aan het WK! Dit is mijns inziens een beter signaal dan het pappen en nathouden van nu.

Kees Rakers, Hoofddorp