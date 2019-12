’Optreden bij wangedrag wassen neus’

Hebben hogere straffen bij diefstal, overvallen en mishandelingen in het verleden geholpen? Zolang de rechterlijke macht heel vaak niet meegaat in de strafeis is optreden een wassen neus.

Misschien is het overigens een optie dat mensen die zo graag met zwaar en illegaal vuurwerkalle risicos nemen de medische kosten van hun bravoure in zijn geheel door hun zelf te laten bekostigen.Want waarom moeten de goedwillenden meebetalen aan hun absurde gedrag.

Jan van den Oever, Zandvoort