Brief 2 Ron Jans geen racist’

Door alle ellende die in de slaventijd is gebeurd en het racisme tegen de zwarte bevolking in de VS wordt nu, ruim 250 jaar later, door bepaalde groeperingen het n-woord zo hoog opgenomen dat Ron Jans daar nu de dupe van is. In zijn onschuld om een rap mee te zingen wordt hij nu als een paria behandeld, terwijl Jans natuurlijk geen racist is.

Mevr. Brugman, Lelystad

