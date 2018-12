’VS willen Russen provoceren’

Dat was ook de reden dat men tegen alles in toch Oekraïne bij de EU wilde hebben zodat dan de Amerikanen in Navo-verband hun vloot daar konden stationeren. Dan konden zij van daaruit de Russen nog beter provoceren. Daar Poetin ook niet op zijn achterhoofd gevallen is, heeft hij daar een stokje voorgestoken. De politiek bestaat uit ,,smeerlappen’’ en nog grotere ,,smeerlappen’’. Alles draait er dan om wie op het juiste moment de grootste smeerlap is.

K. Knodse