Uitslag Stelling: ’Jongere een groter gevaar’

Meerdere respondenten zijn verontwaardigd over wat zij ’leeftijdsdiscriminatie’ vinden. „Ouderen rijden meestal juist voorzichtig en hebben meer verantwoordelijkheid dan veel jongere automobilisten”, vindt een van hen. „Ze gebruiken hun mobiel niet in de auto en zijn minder snel afgeleid.”

„Nu we langer moeten werken omdat we allemaal ouder worden en langer fit blijven, moeten ze niet opeens moeilijk gaan doen over autorijden op oudere leeftijd”, stelt een andere respondent kritisch.

„Je kunt niet iedereen over één kam scheren”, reageert nog iemand. „Mensen die veel hebben gereden in hun leven verleren het niet en blijven vaak wel op de hoogte van nieuwe regels. Roekeloos rijden komt op alle leeftijden voor en ongelukken zullen blijven gebeuren zolang er niet gehandhaafd wordt.”

Velen (84%) verwachten ook niet dat het aantal verkeersdoden aanzienlijk zal verminderen als de rijvaardigheid van ouderen in heel Europa strenger gekeurd gaat worden. „Wat een onzin”, schampert een stellingdeelnemer. „In alle leeftijdscategorieën heb je mensen die eigenlijk niet zouden moeten rijden, om verschillende redenen. Wat is nu de belangrijkste oorzaak van ongelukken? In de auto stappen met drugs? Met te veel alcohol op? Onervarenheid? Weersomstandigheden?”

Ruim 90% is zelfs van mening dat het vooral jongeren zijn die ernstige auto-ongelukken veroorzaken. „Ik zit dagelijks op de weg en zie meer mafkezen tussen de 20 en 50 stunten met snelheid, inhaalmanoeuvres en mobiele telefoons dan ouderen”, reageert een respondent. Een ander veracht ’het roekeloze machogedrag als jongeren een stuur in de hand hebben’. „Dat is de grote boosdoener, naast alle afleidingen in de auto, zoals die vreselijke telefoons. Mentaliteit is ook een belangrijke factor. Veel mensen hebben altijd haast terwijl het vaak een kwestie is van te laat vertrekken.”

Toch is een derde wél voorstander van een strengere keuring van oudere automobilisten. „Natuurlijk willen mensen zo lang mogelijk hun mobiliteit/auto behouden maar met het ouder worden gaan reflexen duidelijk omlaag”, stelt een van hen. „Het is goed hier alert op te zijn.”

Veel van deze voorstanders zijn ook van mening dat oudere automobilisten hun eigen rijkunsten vaak overschatten. „Ze willen niets opgeven, maar kijken niet eerlijk in de spiegel en willen niet toegeven dat ze niet goed meer opletten, niet meekomen met het verkeer en gevaarlijk rijden. Dat kan niet”, reageert een respondent.

Het is volgens veel van deze respondenten dan ook vooral zaak dat de keuringen - vanaf welke leeftijd dan ook - goed worden uitgevoerd, wat nu vaak niet het geval is, vinden zij. „De huidige keuringen vanaf 75 jaar in ons land slaan vaak nergens op. Er zijn dokters bij die je al goedkeuren zonder dat ze je zelfs gezien hebben”, klaagt iemand.

„Mijn vader met dementie werd goedgekeurd”, deelt een ander. „Hij kreeg alleen een oogtest. Dat hij weinig reactievermogen had en soms compleet in de war achter het stuur zat, zien zij niet.”