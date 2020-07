’Oudere moet niet te snel fietsen’

Als het maar even kan, stap ik elke dag op voor een korte of lange tocht. Gelukkig ben ik, tijdens mijn vele fietskilometers, nog niet betrokken geweest bij een ongeval. Voor mijn fietsende leeftijdsgenoten heb ik drie belangrijke tips om het ook veilig te houden: 1. Fiets niet te snel, 15 of maximaal 20 km is snel genoeg. 2. Rijd op fietspaden niet met twee naast elkaar en let op fietsers die dat eigenwijs wel doen. 3. Houd de snelheidsduivels goed in de gaten, zoals rijders op bromscooters en wielrenners.

Peter J. Hoevenaars, Hellevoetsluis