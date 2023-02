Premium Het beste van De Telegraaf

Poetin maakt handig gebruik van angst voor de bom

Door FRANK VAN VLIET Kopieer naar clipboard

Het bericht deze week dat Iran bijna geslaagd is uranium zo te verrijken dat er een nucleaire bom van kan worden gemaakt, is verontrustend. Even zorgelijk zijn de strapatsen van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, die de ene na de andere rakettest laat uitvoeren. Noord-Korea behoort tot het selecte groepje van landen – Rusland, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, India, Pakistan en Israël – die samen zo’n 13.000 A-bommen hebben. Veel daarvan zijn veel zwaarder dan de enige bommen die ooit in een oorlog gebruikt zijn, die van Hiroshima en Nagasaki.