’Help mkb’ers uit de brand’

Chronisch zieken, bewoners van huizen met stadsverwarming en verhuurders van kamers aan studenten en werkenden betalen nog steeds het volle pond voor hun energie. Ook voor leden van het midden- en kleinbedrijf (MKB) is er (nog) niets geregeld. Bedrijven die veel stroom gebruiken, zullen noodgedwongen sluiten. Besef wel, wat dat in praktijk betekent. Geen horeca, geen bakkerijen en geen snackbars meer. Wordt wakker daar in Den Haag. Ga dit jaar maar eens niet op najaarsvakantie en help die bedrijven en burgers uit de brand.

E.L. Dobber, Lelystad