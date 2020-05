’Bonus voor KLM-topman onfatsoenlijk’

Dat is uiterst onfatsoenlijk ten opzichte van de belastingbetaler, maar roept ook vragen op. Hoe is het namelijk mogelijk dat een bedrijf in doodsnood toch overweegt om dit te doen? Wat zijn dan de voorwaarden en criteria die gesteld zijn aan het verkrijgen van een dergelijke bonus?

Die moeten boterzacht zijn, helemaal niet aan de orde of onder alle omstandigheden haalbaar.

Jan Pronk, Beverwijk