’Stop op instroom migranten’

De achterliggende reden voor het besluit van de Raad van State is, is dat de opvang in Italië niet goed geregeld is. Ze zouden geen geld ervoor hebben en geen goede plekken meer hebben voor de opvang. Dat laatste is vreemd, want qua oppervlakte is Italië een stuk groter dan Nederland. Geen plek is dus geen argument, lijkt mij. En voor de kosten van de opvang zou Italië kunnen aankloppen in Brussel.

Ook Nederland zucht onder de enorme toestroom van migranten. Asielzoekers zijn ook hier niet (direct) verzekerd van een dak boven hun hoofd. Eigenlijk heeft de instroom al lang z’n grenzen bereikt.

Mevr. Brugman, Lelystad