’Veiligheid in het geding’

En dat voornamelijk bij en in de directe omgeving van grensovergangen. Het hele scala aan criminaliteit kwam aan bod. Drugs, wapens, openstaande boetes, veroordeelde personen, je kunt het niet zo gek bedenken of het vindt allemaal plaats aan onze open grenzen. Is dat erg? En vooral, is dat een grote hoeveelheid constateringen en aanhoudingen?

Ik vind het wél verontrustend als nota bene alleen het grensverkeer al, dat in een coronajaar toch al zeer autoluw genoemd mag worden, al zoveel opgespoorde criminaliteit oplevert. En die controles vinden niet elke dag plaats en ook niet aan de gehele grens met België en Duitsland, maar alleen op bepaalde piekmomenten.

Als alleen al op die momenten en op die plaatsen al zoveel criminalteit aan het daglicht komt, dan kun je wel nagaan hoeveel ’verkeerde’ figuren je elke dag in het gehele land verhoudingsgewijs op straat tegen komt.

Gelukkig hebben we daar geen weet van en we hoeven ons nog niet in onze woning te verschansen. Maar veilig is anders!

Jan Muijs, Tilburg