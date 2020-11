Uitslag Stelling: ’Zorg wordt onbetaalbaar’

De meeste respondenten maken zich in tegenstelling tot budgetinstituut Nibud echter niet zozeer zorgen dat de minima in ons land de premiestijging niet kunnen betalen. Zij vrezen juist voor de mensen die iets meer verdienen dan het minimumloon. „De minima ontvangen zorgtoeslag en die zien zij met iedere premieverhoging omhoog gaan. Het zijn juist de mensen met middeninkomens die de volle mep moeten betalen en nu in de problemen komen”, reageert een stellingdeelnemer. „Dit is niet meer te betalen voor de gewone man.”

„Ik laat komend jaar voor het eerst mijn aanvullende verzekering vervallen”, zegt iemand. „Ik kan het niet meer betalen, mede doordat mijn pensioen steeds minder waard wordt. Ik heb liever een dak boven mijn hoofd en eten op de plank. Het is beschamend dat in een rijk land als Nederland, niet iedereen alle zorg kan krijgen omdat hij het niet meer kan betalen.”

„Ik betaalde vorig jaar bijna meer aan zorgkosten dan aan mijn eigen huis”, reageert een andere respondent. „Het ergste is dat, als ik dan eens iets nodig heb van de zorg, het meestal voor eigen rekening is. En elk jaar stijgen de premiekosten en krijg je er minder voor terug.”

„De premieverhoging wordt niet aangewend om betere en meer zorg te creëren”, constateert ook een andere deelnemer. „De vette winsten vloeien niet terug naar de zorg en de burger, zoals wel de afspraak was toen dit zorgsysteem werd ingesteld.”

„Ik vind dat we een hork van een systeem in de maag gesplitst hebben gekregen. Marktwerking hoort niet in de zorg”, verwoordt iemand de mening van velen. Het overgrote deel van de respondenten (86%) vindt dan ook dat het huidige zorgstelsel onhoudbaar is.

Het merendeel (83%) vindt dat de politiek een actieve rol moet aannemen om de premies in de toekomst laag te houden. Den Haag zou meer moeten investeren in innovatie en preventie. Ook pleiten velen voor een systeem waarbij men naar inkomen gaat betalen voor zorg. „Een miljardair betaalt hetzelfde aan premie als iemand die net rond kan komen. Dat klopt toch niet?”, reageert een van hen. “Als je de basisverzekering inkomensafhankelijk maakt, dan kan de zorgtoeslag ook afgeschaft worden”, stelt een respondent.

Het oude ziekenfonds wordt door velen gemist. „Basisvoorzieningen zoals ziektekosten en onderwijs moeten via de overheid lopen”, aldus een respondent. „Zorg hoort niet om winst te draaien maar om mensen”, reageert een ander.

Toch zijn er ook stellingdeelnemers die wel begrip kunnen opbrengen voor de premiestijgingen. „Zorg wordt duurder doordat er meer ouderen zijn en de zorgbehoefte toeneemt. Wij hebben misschien wel één van de beste zorgstelsels ter wereld en dat kost nu eenmaal geld. Ik ben blij dat ik in Nederland woon”, aldus een deelnemer. Een andere respondent: „Veel Nederlanders hebben een auto, gaan op vakantie en zeuren vervolgens dat de zorgpremie te hoog is. Als we zorg zo belangrijk vinden, zullen we er voor moeten betalen.”