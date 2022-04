’Andere FIFa-baas’

Gianni Infantino maakte bekend dat hij herkiesbaar is voor het presidentschap van de FIFA na 2023. Daar hij er mede verantwoordelijk voor is dat dit WK in Qatar wordt gespeeld mag hij nooit meer herbenoemd worden. De enige juiste president zou Lisa Klaveness moeten worden, die als enige de mensenrechtensituatie en arbeidsomstandigheden in Qatar hekelde. Alle andere voetbalbonden zwegen lafhartig inclusief Nederland.

F. Groothuis, Hoofddorp