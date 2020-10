’Staan voor de vrijheid van godsdienst’

In Staphorst werden diensten met zeshonderd mensen gehouden. Koen Holtzapffel en Joost Röselaers snappen de kritiek. Ⓒ Piroschka van de Wouw

Corona raakt ons allemaal, maar voor kerken en gebedshuizen geldt een uitzonderingspositie op de maximale groepsgrootte van 30 mensen. De wrevel die dat wekt is begrijpelijk, betogen predikanten Koen Holtzapffel en Joost Röselaers, maar het recht van vrijheid van godsdienst is niet voor niets vastgelegd in de grondwet.