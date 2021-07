’Oranje kan wereldtop halen’

Met voetballers Dumfries, De Ligt, Van Dijk en De Vrij heeft Nederland één van de sterkste verdediging van Europa. En met Wijnaldum, Blind en De Jong is er ook een fantastisch middenveld, dat voor niemand hoeft onder te doen. En in de voorhoede bezitten Berghuis, Weghorst of Malen en Depay ook voldoende kwaliteit. Met Van Gaal aan het roer als bondscoach kan en moet het gaan lukken om de wereldtop weer te halen.

Simon Luxen, Lisse