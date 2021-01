Uitslag stelling: ’Liefst snel vertrek Trump’

De Democraten in het Congres willen de Amerikaanse president Donald Trump zo snel mogelijk afzetten, maar de meeste stellingdeelnemers (68 procent) geloven niet dat dit gaat lukken. Trump draagt wel al over acht dagen de macht over Joe Biden.

Onder aanvoering van de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, is maandag gestart met de tweede impeachmentprocedure tegen Trump. De president ligt onder vuur vanwege zijn betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool vorige week, waarbij vijf doden vielen. De Democraten hebben de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, dus daar zal de procedure voldoende steun krijgen, maar in de Senaat hebben de Republikeinen de meerderheid. En daar moet twee derde van de senatoren vóór stemmen om de procedure te starten.

„Hij moet afgezet worden. Hopelijk zijn de Republikeinen zo realistisch dat ze meewerken”, stelt een enkeling maar de meeste respondenten (65 procent) denken dat het niet gaat lukken om Trump af te zetten. Vooral partijbelang zal een rol spelen, denken velen. Zo stelt één van hen: „Bij de Republikeinen gaat eigenbelang voor landsbelang. Als men binnen de partij bekend staan als dissident, dan denken ze niet meer mee te tellen bij de eerstvolgende senaatsverkiezing of bij een gooi naar de presidentsverkiezingen.” En een ander weet dat Mitch McConnell, leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, alle initiatieven voor een impeachmentprocedure zal blokkeren.

Hoewel de verwachtingen dus anders zijn, vinden de meesten (61 procent) evenwel dat Trumps ophitsende rol bij de bestorming van het Capitool genoeg reden is om hem af te zetten voor de machtsoverdracht op 20 januari aanstaande. En eenzelfde percentage deelnemers zou het liefst zien dat hij strafrechtelijk wordt vervolgd hiervoor.

Sommige criticasters van de Democraten noemen de actie tegen Trump ’dom’ of onzinnig’ en vrezen voor de gevolgen ervan. „De Democraten wakkeren alleen maar nog meer oproer en tegenstand van de aanhangers van Trump aan. Er zijn nog negen dagen te gaan. Doe niet zo dom.” Velen denken dat de VS nu vooral de spanningen tussen voor- en tegenstanders van Trump moeten dempen: „De procedure nu nog opstarten vind ik niet slim. Zo blijft het onrustig en elke actie kan een tegen reactie veroorzaken. ik denk dat rust in het land erg belangrijk is”, klinkt het.

Hoewel velen Trump een slecht verliezer noemen en zijn opruiende taal in zijn tweets veroordelen geloven de meesten toch wel dat de president zich de komende dagen tot aan de machtsoverdracht rustig zal gedragen. Dat Trump als opperbevelhebber op het laatst nog vijandelijkheden zal willen starten tegen bijvoorbeeld Iran, waar Nancy Pelosi bang voor is, wordt door de meesten van de hand gewezen.

Daarentegen zijn velen wel bang dat de inauguratie van Joe Biden als president op 20 januari a.s. verstoord zal worden door de Trump-aanhang. Zij geloven hevig dat de verkiezingen zijn ’gestolen’ door de Democraten die met hun afzettingsprocedure nog meer olie op het vuur gooien.

Ondanks zijn aanstaand vertrek denken de meesten dat de VS (en de rest van de wereld) nog niet van Trump af zijn. Velen zien hem over vier jaar weer een gooi doen naar het presidentschap van de VS.