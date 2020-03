’Proces rond MH17 is rookgordijn’

Toen dit misging riep de minister-president dat de onderste steen boven moest komen om de daders te veroordelen. Dit zei hij om zijn eigen hachje te redden, want hij was zelf mede verantwoordelijk.

De verantwoordelijke minister en diens voorganger, die nota bene directeur was bij KLM, werden ook uit de wind gehouden door het OM. Hopelijk dat de nabestaanden nog enige steun ondervinden van dit MH17 proces, want het is een gigantisch rookgordijn.

C. M Mooijer