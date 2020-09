’Gouden koetsrit koesteren’

Door constant over alles te drammen, lijkt het of die minderheid haar mening wil opdringen aan de meestal zwijgende meerderheid. Je kunt de geschiedenis niet veranderen door alles wat naar onwelgevallige zaken verwijst uit te bannen.

Kunnen we nu eindelijk hiermee eens stoppen? Dit cadeau aan koningin Wilhelmina moeten we juist koesteren en het ook kunnen laten zien in het licht van die tijd.

Voor die ene keer per jaar dat de Gouden Koets door Den Haag rijdt met Prinsjesdag moet men niet zo kinderachtig zijn. Dat moet gewoon kunnen.

M. Admiraal