’Defensiebudget moet omhoog’

We kopen tanks in het buitenland om Oekraïne te helpen, terwijl we er zelf geen één in bezit hebben maar er een paar huren.

Nu zou je denken dat deze regering of de toekomstige, tenminste naar een verdubbeling van de 2% NAVO-eis zou gaan in de begroting. Om onze voorraad wapens, munitie e.d. weer op een aanvaardbaar peil te brengen. En dat we weer zelf over tanks gaan beschikken, gezien het feit dat die uiterst belangrijk zijn bij een oorlog zoals nu. Wat doet men in Den Haag? Men trekt tientallen miljarden uit voor het klimaat en verhoogt weer het defensie budget niet! Een gotspe!

Bert Osendarp, Irechek