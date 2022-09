Brievencompetitie Brief 2 ’Schipholcrisis nu aanpakken’

Het is weer een grote puinzooi op Schiphol met lange rijen wachtende passagiers. Een groot aantal liep en loopt het risico om hun vlucht te missen om vervolgens met sorry sorry sorry te worden afgescheept, weet Koert Koster.