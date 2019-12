’Verandering in politiek is nodig’

In mijn ogen is zij dan ook de ideale opvolger van de opgestapte staatssecretaris Menno Snel. Hopenlijk hebben de politici deze column ook gelezen. Zij is in staat om op een charmante en efficiënte manier de ambtenaren in de juiste richting te sturen.

Het enige bezwaar aan haar benoeming is dat de lezers van de Telegraaf haar column moeten missen.

Kees de Veer, Winkel