’Iedereen is een held in deze crisis’

Ook als de wereld in nood is, móeten wij er zijn. Dat is niet altijd even makkelijk, want ook wij lopen gezondheidsrisico en leveren omzet in, maar dat weegt niet op tegen de voordelen. Want wij zijn aan het werk en hebben tenminste wat afleiding. We maken mensen blij, want van honger is geen sprake. We zijn naast bakker en verkoopmedewerk(st)er opeens ook ’sociaal werker’, want iedereen wil graag een praatje maken. Mensen hebben daar nu veel meer behoefte aan. De dankbaarheid van de klant was nog nooit zo groot.

Het is hartverwarmend om nieuwe klanten te zien, omdat ze de kleine zelfstandige ondernemer willen steunen. Het is tof om te zien dat de ene collega de andere tulpen geeft omdat ze vindt dat we allemáál helden zijn.

Een crisis als deze opent nieuwe deuren, al zien we het nu misschien nog niet. Laten we geloven in ons zelf. En er voor elkaar zijn. Want we zijn allemáál helden, ieder op zijn eigen manier.

Greetje Geerligs-

Schuurmans