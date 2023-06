’Laat onze horeca niet in de steek’

Velen van u hebben de periode tijdens de lockdown goed doorstaan; uw salaris werd gewoon doorbetaald, uw pensioen werd gestort, u werd slechts in uw vrijheid beperkt.

Hoe anders verliep deze coronaperiode voor heel veel horeca ondernemers die dicht moesten en zonder inkomen kwamen te zitten. Huizen zijn verkocht, er is geld geleend (voor boodschappen) en er zijn schulden gemaakt om de zaak, c.q. het bedrijf te behouden. We zijn nu meer dan een jaar verder sinds alles weer normaal werd en veel ondernemers kampen met kostenstijgingen bovenop de schulden die terugbetaald moeten worden. De meeste ondernemers durven deze kostenstijgingen niet eens door te berekenen uit angst hun gasten te verliezen. Waar ze tijdens de lockdown geen inkomen hadden omdat ze dicht moesten hebben ze dat nu ook niet omdat er onder de streep vrijwel niets over blijft.

Sommigen klagen dat alles duurder is geworden, maar ik slaak een noodkreet: blijf de horeca bezoeken, help ons, want anders is dat gezellige terrasje, dat leuke restaurantje of die mooie bruine kroeg er binnenkort niet meer.

K.D. Rico, Amersfoort