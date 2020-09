’Willem Engerd lijkt een overjarige loverboy’

Willem Engerd is alles wat we niet nodig hebben in de coronacrisis. De enge dansleraar, hij schijnt Engel te heten maar dat weiger ik te geloven, is een man met een Messiascomplex die corona aangrijpt om een podium voor zichzelf te bouwen. Als een soort overjarige loverboy duwt hij kwetsbare meisjes met beperkt intellect voor de camera voor zijn eigen gewin.