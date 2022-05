Songfestival wordt journalistiek gezien steeds oppervlakkiger

Sterren

Dolly Parton krijgt toch plekje in Hall of Fame

Hoewel Dolly Parton aanvankelijk vond dat ze het niet verdiende, heeft de beroemde countryzangeres genoeg stemmen gekregen om te worden opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. Parton is een van de artiesten die een plek krijgt in het museum voor popgeschiedenis in Cleveland.