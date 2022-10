’UWV-voorzitter redeneert te gemakkelijk’

Ik vraag mij af of er thans in Nederland in totaliteit meer werkuren benodigd zijn dan voor de coronapandemie, uitgezonderd misschien in de energietransitie en de asielsector. Veel werknemers kiezen voor minder uren werken vanwege het belasting- en uitkeringssysteem, dat volkomen contraproductief is.

In de bakken van de UWV zitten nog steeds 380.000 mensen die aan de kant staan, aldus de UWV-voorman. Echter, als er een baan voor hen gevonden wordt, eventueel met functie-aanpassing, dan zal er volgens mij veelal verhuisd moeten worden. Een welhaast onmogelijke opgave tijdens de huidige woningcrisis.

De oplossing lijkt op een open deur intrappen: het belasting- en uitkeringssysteem veranderen en betaalbare woningen bouwen.

R.L.H. Stuurop, Castricum