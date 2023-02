Samenleving als één grote safe space is een nachtmerrie

Premium Het beste van De Telegraaf

Bij momenten voel ik me schuldig als ik naar mijn boekenkast kijk. En naar de stapels boeken van verschillende hoogte op de meest onmogelijke plekken in mijn huis. Mensen denken vaak dat ik een schoenverslaving heb (dit ontken ik niet helemaal), maar mijn echte verslaving is mijn constante honger naar literatuur.