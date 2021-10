’Klanten Welkom Energie gedupeerd’

De 90000 klanten zijn hun welkomstbonus of cashback kwijt. Eneco gaat al deze klanten voor 30 dagen overnemen tegen hun voorwaarden. Het zou via de ACM zo geregeld moeten zijn dat alle contracten bij Welkom Energie een op een worden overgenomen moeten worden door Eneco. Dit bedrijf is puur uit op winst en hoopt op deze manier alle klanten binnen te halen. Er is geen uitsluitsel of andere energiemaatschappijen wel de contracten wou overnemen. De ACM dwingt samen met Eneco de klanten van Welkom Energie naar een peperdure oplossing.

A.de Vos