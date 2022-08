Brief 3: ’Veiligelanders strenger aanpakken’

Veilige landen zijn bijvoorbeeld Marokko en Tunesië. Zijn ze eenmaal in Nederland is het bijna onmogelijk om hen terug te sturen naar hun thuisland, dat hen gewoonweg niet terug wil nemen. Het zijn dan ook doorgaans niet de beste burgers uit die landen en die zijn hen dan ook liever kwijt dan rijk.

En dat blijkt ook wel als ze in ons land zijn. Ze maken zich schuldig aan allerlei misdrijven en staan vaak hooguit na een paar dagen cel weer op straat. Vreemdelingen die zich voortdurend schuldig maken aan misdrijven zouden via procedures bij de IND tot ongewenst vreemdeling moeten worden verklaard. En daar staat zes maanden gevangenisstraf op. Dat is voor hen het enige dat afschrikt.

Jan Muijs, Tilburg

